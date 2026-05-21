Hims propose le semaglutide générique d'Apotex au Canada après l'expiration du brevet de Novo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires de Hims aux paragraphes 3 et 5) par Sriparna Roy

Hims & Hers Health HIMS.N a annoncé jeudi qu'elle propose désormais aux Canadiens une version générique du sémaglutide, le principe actif des médicaments GLP-1 à succès de Novo Nordisk NOVOb.CO , via sa plateforme de télésanté.

Ce médicament générique est fabriqué par Apotex Inc, la plus grande entreprise mondiale de santébasée au Canada, a précisé Hims, marquant ainsi la première offre internationale de GLP-1 générique de la plateforme.

Hims le proposera dans le cadre de son programme de perte de poids.

L'expiration du brevet de Novo sur le semaglutide, le principe actif du médicament antidiabétique Ozempic et du médicament amaigrissant Wegovy du laboratoire danois, a ouvert la voie à plusieurs laboratoires pharmaceutiques cherchant à pénétrer le marché canadien avec des versions génériques, qui sont essentiellement des copies de médicaments de marque.

Le semaglutide générique est autorisé à la vente par Santé Canada pour la prise en charge du diabète de type 2, mais Hims ne propose actuellement pas d'accès à des services de traitement pour cette affection dans le pays.

Santé Canada avait approuvé le médicament d' Apotex plus tôt ce mois-ci. La semaine dernière, la société a lancé son médicament générique, Apo-Semaglutide Injection, indiqué pour le traitement hebdomadaire des adultes atteints de diabète de type 2.

Apotex n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Le laboratoire indien Dr Reddy's REDY.NS a également reçu le feu vert le mois dernier et a lancé sa version générique dans le pays.

Le prix de l'Ozempic au Canada varie entre 200 $ CA (145,27 $ US) et 400 $ CA par mois, selon la posologie, la région et l'assurance.

“Lorsque des options plus abordables font leur apparition sur le marché du GLP-1, celui-ci devient plus dynamique et les prix baissent de manière générale. Cela profite aux patients partout dans le monde, quel que soit l'endroit où ils se font soigner”, a déclaré Sandy Van, médecin-chef chez Hims & Hers Canada.

Les Canadiens pourront bénéficier de plans personnalisés à partir de 149 $ CA par mois, a indiqué la société.

La société de télésanté a déclaré qu'elle était ouverte à des partenariats avec d'autres fabricants au Canada, mais n'a pas donné plus de détails.

(1 $ = 1,3767 dollars canadiens)