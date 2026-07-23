Hims progresse après que le comité de la FDA a voté pour l'ajout du peptide BPC-157, largement utilisé, à la liste des préparations magistrales

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23 juillet - ** L'action de la société de télésanté Hims & Hers HIMS.N progresse de 11,4% à 35,29 dollars

** Un comité consultatif de la Food and Drug Administration (FDA) américaine a voté jeudi en faveur de l’inscription d’un peptide largement utilisé, appelé BPC-157, sur une liste qui permettrait une préparation magistrale plus large en pharmacie

** Hims s'apprête à exploiter ce que les analystes estiment être un marché des peptides pouvant atteindre plusieurs milliards de dollars si les autorités réglementaires américaines assouplissent les restrictions de fabrication

** Le directeur médical, Anant Vinjamoori, a déclaré au panel que Hims pourrait en tirer un avantage commercial si le BPC-157 était ajouté à la liste 503A

** Nous pensons qu’il faudra encore du temps avant que ce produit ne devienne un contributeur significatif pour HIMS, car la société a indiqué qu’elle ne souhaitait pas nécessairement se précipiter pour être la première à le commercialiser, selon la société de courtage Leerink

** La société de courtage ajoute (que le dernier résultat) constitue un catalyseur positif pour le titre, le BPC-157 étant probablement l'un des sept peptides les plus viables sur le plan commercial pour un large public.

** HIMS affiche une hausse de 6% depuis le début de l'année