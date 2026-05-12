Hims & Hers s'effondre après que son repositionnement sur le marché de la perte de poids a pesé sur ses résultats trimestriels

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Les actions de Hims & Hers Health HIMS.N ont chuté de 15 % mardi avant l'ouverture de la Bourse, après que cette société de télésanté a manqué les estimations d' Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre et annoncé une perte inattendue, pénalisée par des changements apportés à son offre de produits amaigrissants.

La société a déclaré lundi soir avoir opéré un pivot stratégique au cours du trimestre en faveur des médicaments de perte de poids de marque à base de GLP-1, ce qui a pesé sur ses marges et ses ventes nationales.

Le passage à des délais de livraison plus courts a entraîné une modification du calendrier de comptabilisation des revenus pour certains produits amaigrissants, ce qui a affecté son chiffre d'affaires aux États-Unis, a ajouté la société.

Ces résultats sont en baisse et reflètent une « période de transition » pour Hims & Hers, a déclaré Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners.

La société a déclaré que, bien que sa transition vers des médicaments de marque à base de GLP-1 pour la perte de poids, au détriment des versions composées, entraîne des coûts de restructuration, elle prévoit de renouer avec les bénéfices en 2027.

Hims & Hers s'appuyait auparavant sur des versions composées de médicaments GLP-1, qui sont généralement moins chères que les traitements de marque tels que Wegovy ( NOVOb.CO ) de Novo Nordisk et Zepbound ( LLY.N ) d'Eli Lilly.

La Food and Drug Administration (FDA) américaine a toutefois pris des mesures pour restreindre la préparation par des s de versions génériques des médicaments à base de GLP-1. Elle a renvoyé l'entreprise devant le ministère de la Justice pour des violations potentielles, ce qui a fait chuter son action de plus de 10 % en début d'année.

La société a annoncé une perte de 40 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 4 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Cette perte s'explique par les dépréciations comptabilisées par Hims sur les ingrédients utilisés pour la préparation du semaglutide, le principe actif du Wegovy de Novo, ainsi que par des frais juridiques et de fusion ponctuels, a déclaré le directeur financier Yemi Okupe.