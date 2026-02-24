Hims & Hers s'effondre après avoir annoncé un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février - ** Les actions de la société de télésanté en ligne Hims & Hers Health HIMS.N chutent de 6,7 % à 15,51 $ dans les échanges avant bourse

** La société a prévu lundi des revenus inférieurs aux estimations pour le premier trimestre , citant un impact de 65 millions de dollars dû à des changements dans l'expédition de produits de perte de poids pour des prescriptions personnalisées

** HIMS, qui a connu une croissance rapide après avoir offert des composés moins chers de médicaments pour la perte de poids, prévoit maintenant des revenus pour le premier trimestre entre 600 et 625 millions de dollars, en dessous des estimations de 653,11 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Morningstar voit plusieurs incertitudes pour HIMS, y compris le litige Novo Nordisk , les risques réglementaires autour de la composition, et le risque d'exécution pour les nouveaux lancements et marchés

** Au début du mois, la FDA a déclaré qu'elle prendrait des mesures contre HIMS pour sa pilule amaigrissante copiée à 49 $; co a également été renvoyée au ministère de la Justice pour violation

** 16 analystes estiment que l'action est "à conserver" en moyenne; la prévision médiane est de 22 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 52,23% depuis le début de l'année