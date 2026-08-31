Hims & Hers propose des médicaments amaigrissants à base de GLP-1 ainsi que des traitements dédiés à la santé masculine en Australie

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par Amina Niasse

La société de télésanté Hims & Hers HIMS.N a annoncé lundi qu'elle avait commencé à proposer des médicaments de marque à base de GLP-1 destinés à la perte de poids ainsi que d'autres traitements aux hommes en Australie, dans le cadre de la poursuite de l'expansion de ses activités à l'international.

Hims a finalisé plus tôt cette année l'acquisition de la plateforme australienne de santé numérique Eucalyptus , y compris sa marque de télésanté pour hommes Pilot, basée à Sydney.

Pilot permettra à Hims de proposer des produits allant des médicaments destinés à la santé sexuelle aux traitements contre le cholestérol, selon l’ancien directeur général d’Eucalyptus, Tim Doyle, désormais vice-président senior chez Hims & Hers.

« La combinaison de la connaissance approfondie du marché local de Pilot et de la plateforme mondiale de Hims nous offre une opportunité significative d’aider encore plus d’Australiens à accéder à des soins de perte de poids de meilleure qualité et plus complets », a déclaré M. Doyle.

Hims va intégrer les praticiens actuels de Pilot à sa plateforme et prévoit de lancer son segment dédié à la santé des femmes en Australie dans le courant de l'année via Juniper, la marque d’Eucalyptus destinée aux femmes.

L’implantation de Hims en Australie facilitera l’accès aux soins préventifs et réduira les déplacements et les temps d’attente pour les clients australiens, a déclaré M. Doyle.

« Les difficultés d’accès dans les zones rurales constituent un facteur important en Australie », a-t-il ajouté.

Un porte-parole de Hims a indiqué que son programme de perte de poids en Australie pourrait inclure l’accès à des médicaments de marque à base de GLP-1. Aux États-Unis, Hims propose des médicaments de marque destinés à la perte de poids, notamment le Wegovy de Novo Nordisk et le Zepbound d’ LLY.N , d’Eli Lilly.

M. Doyle a déclaré qu’il s’attendait à ce que Hims regroupe des services que les clients achetaient auparavant séparément, en plus d’introduire de nouvelles options thérapeutiques en Australie.

Hims vise à atteindre 6,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici 2030. L’entreprise a investi dans les tests diagnostiques, les infrastructures de fabrication, les traitements de la ménopause et les traitements hormonaux, ainsi que dans son expansion internationale.

Les activités internationales ont contribué à stimuler le nombre d'abonnements et à augmenter le chiffre d'affaires mensuel par abonné de 21 % par rapport à l'année précédente, mais elles ont pesé sur les marges brutes. Lors de la présentation de ses résultats du deuxième trimestre, Hims a déclaré s'attendre à ce que ses marges brutes restent inférieures aux niveaux historiques, à mesure qu'elle accélère le développement de son offre à l'international.

En 2025, Hims a racheté Zava, une société basée à Londres qui prescrit et livre des médicaments amaigrissants au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en Irlande.

M. Doyle a déclaré que Hims donnait la priorité à la visibilité de la marque et à l’acquisition d’abonnés internationaux. À long terme, l’entreprise améliorera l’efficacité de ses activités à l’international, a-t-il ajouté.