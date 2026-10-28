Hims & Hers progresse grâce au potentiel de vente de certains peptides non autorisés

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28 octobre - ** Le titre Hims & Hers Health ( HIMS.N ) progresse de 5 % à 29,35 dollars après l'annonce par le ministère américain de la Santé de son intention d'autoriser temporairement la vente en ligne de certains peptides non homologués

** La société de télésanté HIMS a déclaré qu'elle prévoyait de proposer des peptides si la réglementation le permettait

** Cette mesure provisoire concerne six peptides, dont le BPC-157, un composé très prisé pour la réparation tissulaire, en attendant que les autorités réglementaires se prononcent sur l’autorisation officielle de leur utilisation dans les préparations magistrales

** Michael Cherny, analyste chez Leerink, estime que cette mesure avance théoriquement d’au moins plusieurs mois les perspectives liées à ces peptides

** Il met toutefois en garde: « Cet avis est encore loin du "feu vert" dont HIMS pourrait avoir besoin pour décider de tirer pleinement parti de cette opportunité »

** Le titre a perdu 10,6 % depuis le début de l’année