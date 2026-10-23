Hims & Hers prend les devants avant la réunion à la Maison Blanche sur la politique en matière de peptides

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23 octobre - ** L'action de la société de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N recule de 4,5 % à 27,82 dollars, à la veille d'une réunion d'examen organisée aujourd'hui par la Maison Blanche sur les politiques relatives à la préparation de mélanges peptidiques

** Cette réunion, demandée par Hims & Hers Health, est prévue le 23 octobre à 14 h (heure de l’Est), selon le site web du Bureau de l’information et des affaires réglementaires

** La semaine dernière, la FDA américaine a soumis à la Maison Blanche, pour examen, une proposition de modification de la réglementation concernant , qui pourrait faciliter la préparation de certains peptides par les pharmacies

** HIMS avait précédemment indiqué qu’elle prévoyait de proposer des peptides si la réglementation le permettait

** En début de semaine , le secrétaire américain à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., a déclaré que l’administration visait à élargir l’accès aux peptides en créant un marché réglementé

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse d’environ 14 % depuis le début de l’année