Hims & Hers Health acquiert l'entreprise australienne Eucalyptus pour un montant maximal de 1,15 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des actions au paragraphe 3, une citation du directeur général au paragraphe 5, des détails aux paragraphes 6,8)

Hims & Hers Health HIMS.N a déclaré jeudi qu'elle allait acquérir la société australienne de santé numérique Eucalyptus dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,15 milliard de dollars, alors que la société américaine de télésanté s'implante sur les marchés internationaux pour développer ses activités de soins personnalisés, envoyant ses actions en hausse de près de 4% avant la mise sur le marché.

L'opération permettrait à Hims & Hers de s'implanter en Australie et au Japon, tout en renforçant sa présence au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada grâce à des partenariats avec des opérateurs régionaux bien établis.

Hims & Hers paiera environ 240 millions de dollars en espèces à la clôture de la transaction, le reste étant structuré sous forme de paiements différés sur 18 mois et de compléments de prix basés sur les performances jusqu'au début de 2029. L'opération devrait être conclue à la mi-2026, sous réserve des autorisations réglementaires.

Eucalyptus exploite plusieurs marques axées sur le consommateur à l'échelle mondiale, notamment le programme d'amaigrissement Juniper et la marque de télésanté pour hommes Pilot, et a servi plus de 775 000 clients, selon Hims & Hers.

"Nous avons toujours adopté une approche locale de l'expansion mondiale, en nous associant à des experts pour pénétrer de nouveaux marchés en tenant compte des nuances de chaque territoire", a déclaré Andrew Dudum, directeur général de Hims & Hers.

Tim Doyle, actuellement directeur général d'Eucalyptus, supervisera les activités internationales de Hims & Hers après la conclusion de l'accord.

L 'opération intervient alors que l'entreprise fait face à d'importants vents contraires réglementaires et juridiques sur son principal marché, les États-Unis. Le fabricant de médicaments Novo Nordisk l'a poursuivie en justice à la suite d'un contrôle de la FDA qui a contraint Hims & Hers à retirer une version composée à 49 dollars de Wegovy, le médicament phare de Novo pour la perte de poids.

Hims & Hers a accéléré son expansion internationale en réponse aux pressions nationales.

L'année dernière, Hims a acquis la start-up londonienne Zava pour un montant non divulgué, ce qui lui a permis de lancer ses offres en Allemagne, en France et en Irlande et d'atteindre davantage de patients internationaux.

Hims & Hers a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'opération lui permette d'être leader dans sa catégorie en Australie et de devenir un fournisseur de télésanté de premier plan au Royaume-Uni et en Allemagne au cours des deux prochaines années.