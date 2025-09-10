Hims & Hers grimpe en flèche grâce à l'annonce d'un projet de lancement de traitements contre la baisse de la testostérone

10 septembre - ** Les actions de Hims & Hers Health

HIMS.N augmentent de 2,2 % à 48,76 $ avant le marché

** La société prévoit de lancer des offres pour les hommes ayant un faible taux de testostérone, a rapporté Bloomberg News mardi en fin de journée

** HIMS commencera avec une version composée de l'enclomiphène, un médicament utilisé hors étiquette pour traiter la faible testostérone chez les hommes, selon le rapport

** HIMS a déjà déclaré qu'elle prévoyait d'étendre ses activités aux traitements de la testostérone et de la ménopause dans le cadre de sa stratégie de croissance pour les années à venir

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 97,6 % depuis le début de l'année