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Hims & Hers en hausse suite à la décision de la FDA d'assouplir les restrictions sur les peptides
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 11:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 avril - ** Les actions de la société de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N augmentent de 8,7 % à 26,39 $ avant la mise sur le marché

** Mercredi, la FDA américaine a déclaré qu'elle convoquerait un comité d'experts externes pour envisager d'autoriser la production de sept peptides populaires qui sont actuellement restreints pour des raisons de sécurité

** Le comité examinera si les préparateurs devraient être autorisés à fabriquer des peptides tels que le BPC-157 et le TB-500 à des fins de traitement de la colite ulcéreuse et de cicatrisation des plaies

** Le projet de la FDA de définir plus clairement le statut réglementaire de plusieurs peptides est une étape importante pour sortir ces traitements du marché gris et les placer dans des circuits plus fiables supervisés par des professionnels de la santé approuvés", a déclaré le médecin en chef de HIMS dans un communiqué

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 25,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

HIMS&HERS HLTH RG-A
26,990 USD NYSE +10,61%
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