Hims & Hers en hausse alors qu'un membre du conseil d'administration renforce sa participation dans un contexte de chute des cours

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27 mai - ** Les actions de la société de télésanté Hims & Hers HIMS.N ont progressé de 2,2 % pour atteindre 24,38 $ avant l'ouverture du marché ** Hims a révélé mardi soir que David Wells, membre du conseil d'administration, avait acheté 48 400 actions le 26 mai à un prix moyen de 24,235 dollars par action - déclaration à la SEC

** Cet achat porte sa participation totale dans HIMS à 224 417 actions

** M. Wells, un vétéran de la finance qui a occupé le poste de directeur financier d' NFLX.O chez Netflix, siège au conseil d'administration de HIMS depuis 2020

** L'action HIMS a chuté de 66 % par rapport à son plus haut sur 52 semaines, atteint le 31 juillet de l'année dernière à 70,42 $ ** L'action a connu une année difficile, marquée par une campagne de répression de la FDA contre ses médicaments composés pour la perte de poids, un procès en matière de brevet intenté par Novo Nordisk NOVOb.CO et des résultats trimestriels décevants

** HIMS comptait 231,46 millions d'actions en circulation et affichait une capitalisation boursière de 5,52 milliards de dollars à la dernière clôture - données LSEG

** À la dernière clôture, l'action affichait une baisse de 26,6 % depuis le début de l'année