Hims & Hers en baisse après que le responsable de la FDA américaine a déclaré que la publicité du Super Bowl violait les règles de promotion des médicaments

15 septembre - ** Les actions de la plateforme de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N chutent de 1,8 % à 54,54 $ ** Le commissaire américain de la FDA, Martin Makary, a déclaré vendredi en fin de journée que la publicité de HIMS pour le Super Bowl enfreignait la loi fédérale car elle mettait en avant les avantages des médicaments amaigrissants sans en mentionner les effets secondaires

** Selon la loi fédérale, les publicités pour les médicaments délivrés sur ordonnance doivent présenter un "juste équilibre" entre les risques et les avantages, a déclaré M. Makary dans un journal médical révisé par des pairs et publié par l'Association médicale américaine (American Medical Association)

** La publicité du Super Bowl n'a pas fait la promotion d'un traitement ou d'une solution en particulier", a déclaré le porte-parole de Hims & Hers **En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a progressé de126,32 % depuis le début de l'année