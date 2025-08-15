Hims & Hers dégringole après l'annonce d'une enquête de la FTC sur ses pratiques publicitaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 août - ** Les actions de la plateforme de télésanté Hims & Hers HIMS.N chutent de 2,3 % à 46,03 $ avant le marché ** Jeudi en fin de journée, Bloomberg News a rapporté que la Commission fédérale du commerce des États-Unis enquêtait sur Hims & Hers à propos de ses pratiques en matière de publicité et d'annulation d'abonnement, citant des personnes familières avec le sujet

** Un porte-parole de HIMS n'était pas immédiatement disponible pour des commentaires en dehors des heures d'ouverture

** L'action a augmenté de ~95% depuis le début de l'année