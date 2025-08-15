 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Hims & Hers dégringole après l'annonce d'une enquête de la FTC sur ses pratiques publicitaires
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 12:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 août - ** Les actions de la plateforme de télésanté Hims & Hers HIMS.N chutent de 2,3 % à 46,03 $ avant le marché ** Jeudi en fin de journée, Bloomberg News a rapporté que la Commission fédérale du commerce des États-Unis enquêtait sur Hims & Hers à propos de ses pratiques en matière de publicité et d'annulation d'abonnement, citant des personnes familières avec le sujet

** Un porte-parole de HIMS n'était pas immédiatement disponible pour des commentaires en dehors des heures d'ouverture

** L'action a augmenté de ~95% depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

