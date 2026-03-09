Hims & Hers bondit après l'annonce d'un partenariat avec Novo Nordisk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - ** Les actions de la société de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N ont augmenté de 53% à 24,10 $ avant la mise sur le marché

** Bloomberg News a rapporté vendredi que le fabricant de Wegovy, Novo Nordisk NOVOb.CO , prévoyait de vendre ses médicaments pour la perte de poids sur la plateforme de HIMS

** Le partenariat mettrait fin à un récent conflit juridique qui a débuté le mois dernier lorsque Novo a poursuivi Hims pour violation de brevet suite au lancement, puis à l'annulation, par l'entreprise de télésanté américaine d'une copie à 49 dollars de la pilule contre l'obésité de Novo

** Novo et Hims prévoient d'annoncer un nouveau partenariat dès lundi, selon le rapport, citant une personne au courant de l'affaire

** A la dernière clôture, HIMS a baissé de 51,5 % depuis le début de l'année après une hausse de 34,2 % en 2025