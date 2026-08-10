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Hims & Hers affiche un chiffre d'affaires trimestriel en hausse grâce à une forte croissance du nombre d'abonnés
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 22:08
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hims & Hers Health HIMS.N a annoncé lundi une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, la société de télésanté ayant bénéficié d'une augmentation du nombre d'abonnés et de l'élargissement de son offre de soins de santé personnalisés.

La société a déclaré un chiffre d’affaires de 753 millions de dollars pour le trimestre, contre 544 millions de dollars il y a un an. Les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 699,89 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

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