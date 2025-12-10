Hims et Hers proposent des traitements de perte de poids au Royaume-Uni

La société de télésanté en ligne Hims and Hers Health HIMS.N lance ses plans d'adhésion et de traitement pour la perte de poids au Royaume-Uni, qui incluront des médicaments tels que Wegovy de Novo Nordisk

NOVOb.CO , a déclaré la société mercredi.

Le médicament sera disponible à un prix de départ de 149 livres (198 $) par mois pour un engagement d'un an.

Au début de cette année, elle a acheté Zava, une société basée à Londres qui prescrit et délivre des médicaments pour la perte de poids au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en Irlande.

Le programme d' amaigrissement de Hims proposera également aux patients Mounjaro d'Eli Lilly LLY.N , en plus d'Orlos, un ancien médicament amaigrissant en vente libre dont le nom générique est orlistat. Les clients auront accès aux médicaments après une évaluation clinique, a indiqué Hims dans son communiqué.

Le modèle britannique de Hims est similaire à son offre aux États-Unis, où les patients paient un abonnement et reçoivent en contrepartie une ordonnance personnalisée et des programmes cliniques, tels que des visites de suivi liées à leurs traitements.

Au Royaume-Uni, les médicaments de Novo et de Lilly coûtent beaucoup moins cher qu'aux États-Unis, bien que l'accès à ces médicaments par le biais des services nationaux de santé du pays soit limité.

En août, Lilly a annoncé qu'elle augmentait le prix catalogue de Zepbound au Royaume-Uni, mais on s'attendait toujours à ce que le prix soit moins élevé dans les pharmacies en ligne qui affichent des prix pour ce médicament et ceux de Novo de 109 livres (145 $) à 149 livres ( 198 $ ) par mois .

Aux États-Unis, le Zepbound de Lilly coûte entre 299 et 449 dollars par mois sur son site web, tandis que le Wegovy de Novo coûte entre 199 et 349 dollars par mois sur son site.