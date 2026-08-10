 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

« Hims and Hers » progresse grâce à une révision à la hausse des prévisions et à une augmentation de son chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 22:21
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 août - ** Les actions de la société de télésanté Hims & Hers

HIMS.N ont progressé de 3% à 33 dollars lors des négociations après clôture

** HIMS affiche une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre et revoit à la hausse ses prévisions annuelles, grâce à une augmentation du nombre d'abonnés et à l'élargissement de son offre de soins de santé personnalisés

** La société annonce un chiffre d'affaires de 753 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 544 millions il y a un an; les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 699.89 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Lasociété relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, les portant à une fourchette comprise entre 3.1 et 3.3 milliards de dollars,contre une fourchette précédente de 2.8 à 3 milliards de dollars

** Compte tenu de l'évolution du cours en séance, l'action affiche une baisse de 2.2% depuis le début de l'année

Valeurs associées

HIMS&HERS HLTH RG-A
31,770 USD NYSE +0,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
89,13 +1,42%
HAFFNER ENERGY
0,54 +4,05%
2CRSI
29,24 +1,88%
CAC 40
8 722,96 -0,04%
INNATE PHARMA
1,858 +1,42%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank