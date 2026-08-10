« Hims and Hers » progresse grâce à une révision à la hausse des prévisions et à une augmentation de son chiffre d'affaires trimestriel

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10 août - ** Les actions de la société de télésanté Hims & Hers

HIMS.N ont progressé de 3% à 33 dollars lors des négociations après clôture

** HIMS affiche une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre et revoit à la hausse ses prévisions annuelles, grâce à une augmentation du nombre d'abonnés et à l'élargissement de son offre de soins de santé personnalisés

** La société annonce un chiffre d'affaires de 753 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 544 millions il y a un an; les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 699.89 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Lasociété relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, les portant à une fourchette comprise entre 3.1 et 3.3 milliards de dollars,contre une fourchette précédente de 2.8 à 3 milliards de dollars

** Compte tenu de l'évolution du cours en séance, l'action affiche une baisse de 2.2% depuis le début de l'année