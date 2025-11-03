Hims and Hers manque ses prévisions de bénéfices trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hims and Hers Health HIMS.N a manqué les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre lundi, touché par l'augmentation des coûts des produits et la réduction des ventes unitaires dans l'activité d'amaigrissement de la société de télémédecine.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 6 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 10 cents par action, selon les données de LSEG.