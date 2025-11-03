 Aller au contenu principal
Hims and Hers manque ses prévisions de bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 22:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hims and Hers Health HIMS.N a manqué les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre lundi, touché par l'augmentation des coûts des produits et la réduction des ventes unitaires dans l'activité d'amaigrissement de la société de télémédecine.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 6 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 10 cents par action, selon les données de LSEG.

Valeurs associées

HIMS&HERS HLTH RG-A
44,380 USD NYSE -2,42%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

