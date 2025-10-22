Hilton revoit à la baisse ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires pour 2025 en raison de l'affaiblissement de la demande de voyages aux États-Unis

Hilton revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires des chambres pour 2025 en raison de la faiblesse de la demande de voyages aux États-Unis

Les hôtels de luxe ont surperformé, les segments économique et milieu de gamme ont montré une faiblesse

Révision à la hausse des prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année en dépit d'un RevPAR moins soutenu

Hilton Worldwide HLT.N a réduit ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires des chambres pour 2025 en raison de la faiblesse de la demande de voyages aux États-Unis, mais ses actions ont augmenté car la société a revu à la hausse ses prévisions de construction de nouveaux hôtels, aidée par la résistance de la demande des clients plus aisés.

La demande de voyages aux États-Unis a diminué, en particulier chez les consommateurs à revenus moyens et faibles, en raison des inquiétudes persistantes concernant l'inflation.

Ces pressions étaient évidentes dans les résultats de Hilton, qui ont montré de meilleurs résultats pour ses propriétés de luxe que pour ses options plus abordables, et ont témoigné des fortunes divergentes des consommateurs américains.

"Le luxe se porte très bien et nous allons continuer à nous concentrer sur le luxe", a déclaré le directeur général Christopher Nassetta aux investisseurs mercredi.

Les entreprises qui s'adressent aux consommateurs ont constaté une divergence persistante entre les dépenses des personnes au bas de l'échelle des revenus et celles des personnes plus aisées, ces dernières continuant à dépenser alors que les personnes ayant moins de revenus disponibles se sont serré la ceinture.

Le revenu par chambre disponible de Hilton (RevPAR) dans ses établissements de luxe comme le LXR et le Conrad a enregistré une forte croissance, tandis que les marques plus abordables comme Hampton et Hilton Garden Inn ont reculé.

Son chiffre d'affaires de 3,12 milliards de dollars au troisième trimestre a dépassé l'estimation moyenne de Wall Street, qui était de 3,01 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les activités de milieu de gamme et de budget ont diminué, bien que Nassetta ait déclaré qu'il pensait que "l'écart de performance relative entre le milieu de gamme et le luxe se réduira de manière significative au cours des deux prochaines années."

La société basée à McLean, en Virginie, s'attend désormais à ce que le RevPAR pour l'année entière augmente de 1 % au maximum, alors qu'elle prévoyait auparavant une hausse de 2 % au maximum.

BAISSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES CHAMBRES Le chiffre d'affaires des chambres de Hilton aux États-Unis, qui représente environ 65 % du nombre total de chambres de la société, a baissé de 2,3 % au troisième trimestre.

Toutefois, la société a revu à la hausse ses prévisions en matière d'ajouts d'hôtels, également connus sous le nom de croissance nette des unités. Cela a contribué à la hausse des actions, qui ont augmenté de près de 5 % dans les premiers échanges.

La société s'attend maintenant à ce que la croissance nette des unités (NUG), ou les nouveaux ajouts d'hôtels, augmente de 6,5 % à 7 % en 2025, par rapport à sa prévision précédente de 6 % à 7 % de croissance.

"L'amélioration du NUG face aux vents contraires du RevPAR et du développement devrait être bien perçue", a déclaré Richard Clarke, analyste chez Bernstein.

L'opérateur hôtelier a également bénéficié d'une hausse de près de 6 % des redevances de franchise et de licence.

Le directeur financier Kevin Jacobs a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats que Hilton constatait un effet de la fermeture du gouvernement, qui avait été pris en compte dans ses prévisions.

"Même si la fermeture du gouvernement se poursuit, nous pensons que nous serons dans la fourchette de nos prévisions", a-t-il déclaré.

Le bénéfice ajusté par action pour 2025 devrait se situer entre 7,97 et 8,06 dollars, ce qui est supérieur aux 7,83 à 8 dollars par action prévus précédemment.

Le bénéfice ajusté de 2,11 dollars par action de la société mère Waldorf-Astoria a battu les estimations des analystes qui tablaient sur 2,06 dollars.