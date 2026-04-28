Hilton relève ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d'affaires par chambre, grâce à une forte demande touristique

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L'opérateur hôtelier Hilton Worldwide Holdings HLT.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires par chambre pour l'ensemble de l'année, misant sur une forte demande touristique.

La société basée à McLean, en Virginie, prévoit que le revenu par chambre disponible — un indicateur clé du secteur hôtelier qui tient compte du tarif journalier moyen et du taux d'occupation — progressera de 2% à 3% pour l'exercice 2026, contre une hausse de 1% à 2% prévue précédemment.