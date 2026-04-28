Hilton relève ses prévisions annuelles grace à la forte demande touristique

Panneau de signalisation sur un hôtel Hilton à Manhattan, New York City

Hilton ‌Worldwide Holdings a relevé mardi sa ​prévision de croissance de revenu par chambre disponible (RevPAR) pour 2026, l'opérateur hôtelier ​misant sur une forte demande touristique.

Le groupe prévoit ​que le RevPAR — ⁠un indicateur clé du secteur hôtelier — ‌progressera de 2% à 3% pour l'exercice, contre une hausse ​de ‌1% à 2% anticipée précédemment.

Au ⁠début du mois le directeur général de Hilton, Christopher Nassetta, a fait ⁠état de ‌signes d'amélioration pour ses marques ⁠de milieu de gamme aux ‌États-Unis, notamment avec une augmentation ⁠des voyages d'affaires durant la ⁠semaine.

La société, ‌qui regroupe des marques telles que ​LXR et DoubleTree, ‌a également relevé sa prévision de bénéfice par action ​ajusté annuel, la portant dans une fourchette comprise entre ⁠8,79 et 8,91 dollars (7,52 et 7,62 euros), contre 8,65 à 8,77 dollars précédemment.

(Rédigé par Anshuman Tripathy à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par ​Blandine Hénault)