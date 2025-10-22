 Aller au contenu principal
Hilton dévoile des trimestriels contrastés et ajuste ses objectifs annuels
information fournie par AOF 22/10/2025 à 14:34

(AOF) - Au troisième trimestre, sur une base de change neutre, le RevPAR (le revenu par chambre disponible) du groupe hôtelier a diminué de 1,1%, alors qu’il était attendu stable ou en légère baisse. Le bénéfice net s’est élevé à 421 millions de dollars, alors que le groupe l’attendait entre 453 et 467 millions de dollars. Partant, le bénéfice dilué par action a également manqué la cible qui se situait entre 1,89 et 1,95 dollar, en s’installant à seulement 1,78 dollar.

En revanche, l'Ebitda ajusté a fait mieux que prévu sur la période de juillet à septembre en atteignant 976 millions de dollars, contre une fourchette d'objectifs de 935 à 955 millions de dollars. Enfin, le chiffre d'affaires du troisième trimestre a connu une progression de 8,82% par rapport à la même période un an plus tôt, à 3,12 milliards de dollars, là où les analystes tablaient sur des revenus de 3,02 milliards de dollars.

Prévisions ajustées

Pour l'ensemble de l'année, Hilton a révisé certains de ses objectifs financiers. Au niveau des nouvelles encourageantes, il table désormais sur un Ebitda ajusté entre 3,685 et 3,715 milliards de dollars, soit un niveau supérieur à la précédente fourchette (entre 3,65 et 3,71 milliards de dollars).

Les autres prévisions ont été abaissées : le RevPAR annuel devrait rester stable ou connaître une hausse de 1%, auparavant il était prévu entre stable et une croissance de 2%. Le bénéfice net devrait quant à lui se situer entre 1,604 et 1,625 milliard de dollars, contre une fourchette comprise entre 1,64 et 1,682 milliard précédemment. Et, le bénéfice dilué par action est attendu entre 6,71 et 6,80 dollars, contre une estimation de 6,82 à 6,99 dollars annoncée plus tôt dans l'année.

AOF - EN SAVOIR PLUS

