Hilton accélère son expansion en Turquie avec cinq nouveaux hôtels
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 17:39

Le groupe hôtelier américain renforce sa présence dans le pays avec des signatures couvrant quatre marques, illustrant la montée en puissance de son offre lifestyle et son ancrage de long terme sur le marché turc.

Hilton annonce la signature de cinq nouveaux établissements en Turquie, répartis sur quatre de ses marques, prolongeant une présence vieille de 70 ans dans le pays. Ces projets incluent le premier Hilton Hotels & Resorts à Antalya, attendu en 2028 avec 254 chambres, ainsi que l'ouverture prochaine du DoubleTree by Hilton Istanbul Maçka au printemps, doté de 109 chambres.

Deux hôtels Tapestry Collection by Hilton verront également le jour à Istanbul en 2027 et 2028, confirmant l'essor des marques lifestyle, qui représentent près de 20% du pipeline turc du groupe.

Enfin, Hilton Garden Inn Kocaeli Dilovas, prévu en 2027, deviendra le premier hôtel international de cette zone industrielle. Mike Collini, vice-président développement pour l'Europe centrale et orientale, souligne que la Turquie demeure "un marché stratégique clé" porté par une demande soutenue pour des expériences hôtelières différenciées.

