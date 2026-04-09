Hilton accélère en Inde avec 125 hôtels Hampton d'ici 2035
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 15:03
Hilton annonce la signature d'un accord stratégique avec Regenta Hotels Private Limited, filiale de Royal Orchid Hotels, pour ouvrir 125 hôtels Hampton by Hilton en Inde d'ici 2035. Ce partenariat vise à accélérer le développement du groupe sur le segment "upper midscale" (soit le milieu de gamme supérieur) porté par la hausse du tourisme domestique et l'essor de la classe moyenne.
Les établissements seront principalement implantés dans l'ouest et le sud du pays, notamment dans les Etats de Goa, du Maharashtra, du Karnataka, du Tamil Nadu, de l'Andhra Pradesh et du Telangana. Le modèle en franchise permettra à Hilton de s'appuyer sur l'expertise locale tout en étendant rapidement son réseau, qui compte déjà plus de 3 100 hôtels Hampton dans le monde.
Cette opération constitue le troisième accord stratégique du groupe en Inde, un levier clé pour structurer le développement à grande échelle. Hilton souligne que ces régions représentent une part importante du PIB indien et concentrent des flux croissants de voyages d'affaires et de loisirs.
Le groupe mise sur une demande accrue pour des hébergements standardisés dans les villes émergentes et les pôles commerciaux, renforçant son positionnement sur un marché jugé stratégique à long terme.
Le titre a progressé de 5% hier à Wall Street dans un contexte de détente au Moyen-Orient et affiche une progression de plus de 10% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|317,675 USD
|NYSE
|+0,15%
A lire aussi
-
La guerre pourrait faire grimper les demandes d'aide au FMI jusqu'à $50 mds selon Kristalina Georgieva
par Andrea Shalal Le Fonds monétaire international (FMI) s'attend à ce que la demande d'aide financière à court terme adressées à l'institution pour faire face aux répercussions de la guerre au Moyen-Orient atteignent un montant compris entre 20 et 50 milliards ... Lire la suite
-
Voici les dernières évolutions économiques mondiales jeudi vers 14H00 GMT, au 41e jour du conflit au Moyen-Orient. Le baril américain repasse les 100 dollars, dopé par les inquiétudes sur la trêve en Iran Le baril de pétrole américain est remonté au-delà des 100 ... Lire la suite
-
La Bourse de New York évolue en baisse jeudi, le soulagement de la veille lié au cessez-le-feu entre Téhéran et Washington laissant place à la prudence, face au rebond des prix du pétrole. Vers 14H10 GMT, le Dow Jones reculait de 0,13%, l'indice Nasdaq lâchait ... Lire la suite
-
Le revenu des Américains s'est replié de 0,1% sur un mois en février alors que les marchés l'attendaient en progression, selon des données officielles publiées jeudi. A l'échelle des Etats-Unis, les revenus personnels ont décliné de 18,2 milliards de dollars par ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer