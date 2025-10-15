Hillenbrand sera rachetée par Lone Star pour une valeur d'entreprise d'environ 3,8 milliards de dollars

(Corrige pour dire "valeur d'entreprise de", et non "valeur de l'opération", 3,8 milliards de dollars dans le titre, paragraphe 1)

Le fabricant d'équipements industriels Hillenbrand HI.N a déclaré mercredi avoir conclu un accord définitif en vue de son acquisition par une filiale de Lone Star Funds dans le cadre d'une transaction dont la valeur d'entreprise s'élève à environ 3,8 milliards de dollars.