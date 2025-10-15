Hillenbrand sera rachetée par Lone Star pour une valeur d'entreprise d'environ 3,8 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Corrige pour dire "valeur d'entreprise de", et non "valeur de l'opération", 3,8 milliards de dollars dans le titre, paragraphe 1)
Le fabricant d'équipements industriels Hillenbrand HI.N a déclaré mercredi avoir conclu un accord définitif en vue de son acquisition par une filiale de Lone Star Funds dans le cadre d'une transaction dont la valeur d'entreprise s'élève à environ 3,8 milliards de dollars.
