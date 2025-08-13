Hillenbrand bondit après un rapport sur une vente potentielle de l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 août - ** Les actions du fabricant de pièces et d'équipements en plastique Hillenbrand HI.N augmentent de 12 % à 26 $ dans les échanges du matin
** Bloomberg News rapporte que HI explore des options stratégiques, y compris une vente potentielle, citant des personnes proches du dossier
** Le rapport indique que les délibérations sont en cours et qu'il n'y a aucune garantie qu'elles aboutissent à une vente
** HI a une valeur de marché d'environ 1,65 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG
** La médiane des prévisions des 4 courtiers qui couvrent le titre est de 35 $ - LSEG
** En incluant le mouvement de la séance, l'action a baissé de 16 % depuis le début de l'année
