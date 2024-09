Hilbert IS : "les stratégies value retrouvent clairement des couleurs"

(AOF) - "Tandis que Paris vibrait au rythme des Jeux Olympiques, et que la délégation française engrangeait les médailles, sous un soleil qui faisait enfin son apparition, les marchés actions étaient branches sur courant alternatif. Nous avions évoqué les risques d’une correction durant cette période caractérisée par un faible volume de liquidités, mais celle-ci fut particulièrement rapide, aussi fallait-il être réactif pour pouvoir tirer profit de la baisse", explique Dorian Raimond, directeur du trading et de la stratégie obligataire d’Hilbert Investment Solutions.

Une dynamique entamée plus tôt dans l'été semble cependant se confirmer, avec la vigueur retrouvée de certains secteurs non liés à l'IA et parallèlement un essoufflement d'un nombre croissant de valeurs liées à celle-ci.

"Une évolution plutôt saine, qui s'est accompagnée d'une certaine décorrélation et de variations significatives (dans les deux sens) à la suite des publications de résultats. Ainsi les stratégies value retrouvent clairement des couleurs… et les analystes financiers des lecteurs. Il fait probablement bon se tenir à l'écart des exubérances dans un tel contexte. De se rapprocher de valeurs sûres et de critères tangibles de valorisations des actions", observe Dorian Raimond.

Pour les sous-jacents de produits structurés, il convient en l'espèce de chercher des titres qui ont corrigé récemment, pour lesquels les perspectives à moyen ou long terme semblent satisfaisantes, et d'intégrer des paramètres très défensifs.

La volatilité à court terme sur ces titres permet d'obtenir de très bons rendements, y compris en coupons garantis. Les entreprises de secteurs plus cycliques deviennent également plus attractives comme sous-jacents, avec la perspective d'un ralentissement économique.