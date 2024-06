Hilbert IS : "les ETF actions ont connu un afflux record pour un mois de mai"

(AOF) - "La première baisse de taux de la BCE a eu lieu jeudi dernier comme prévu, mais n’augure pas pour autant une forte dynamique baissière pour les 6 à 18 mois à venir. Alors que la pression haussière sur les salaires perdure et que les prévisions d’inflation sont revues à la hausse, les obligations devraient rester attractives, de même que les investissements à capital garanti et protégé", commente Dorian Raimond, directeur du trading et de la stratégie obligataire d’Hilbert Investment Solutions.

"Pour l'heure, les marchés ont effacé le mois dernier leur reflux d'avril, à rebours du célèbre adage boursier "Sell in may and go away", et les ETF actions ont connu un afflux record pour un mois de mai. En fixed income, nous avons également pu observer un afflux d'investissement vers les maturités plus longues, qui sont il est vrai plus sensibles aux changements de taux", fait aussi savoir Dorian Raimond.

Le positionnement continue ainsi de se renforcer, avec des marchés beaucoup plus "investis", le retour du casino trading et une concentration accrue de la performance des indices sur certains titres, le tout sur fond de contre-performances de certains marchés émergents à la suite de surprises électorales (Mexique, Inde, Afrique du Sud).

"Et justement, les élections européennes du week-end ont apporté leur lot de sensations, raison pour laquelle nous suivrons avec un intérêt décuplé les élections législatives anticipées en France (les 30 juin et 7 juillet), les élections générales britanniques (le 4 juillet), ainsi que les conventions républicaine (15-18 juillet) puis démocrate (19-22 août), prélude aux élections présidentielles américaines en fin d'année", signale Dorian Raimond.

"Nous aurions tort de sous-estimer l'impact que ces différents scrutins pourraient avoir sur les marchés en amont (incertitudes) et en aval (nouvelle donne ou pas), a fortiori après une période d'investissements et positionnements accrus. La baisse des actions et des obligations françaises aujourd'hui en témoigne. Attention à ne pas négliger non plus le probable impact haussier sur l'inflation de l'implémentation de politiques plus protectionnistes à la suite de ces élections".