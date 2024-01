Hilbert IS : "des baisses de taux significatives sont à prévoir en 2024"

(AOF) - Peut-on s'attendre à des fortes baisses de taux directeurs sans qu'elles s'accompagnent d'un ralentissement de l'économie qui affecterait les marchés actions ? "L'hypothèse semble peu probable et il s'agit en tout cas d'un sujet de préoccupation majeur pour les investisseurs en 2024", signale Dorian Raimond, directeur du trading et de la stratégie obligataire chez Hilbert Investment Solutions.

Selon lui, "les marchés actions ont terminé l'année sur leur bonne lancée du mois de novembre, interprétant les dernières réunions de la Fed, BCE et de la Banque d'Angleterre de la même façon : aux yeux des opérateurs, les hausses de taux sont à présent terminées et des baisses significatives sont à prévoir en 2024".

Pour l'heure, les rendements obligataires à 10 ans ont retrouvé le mois dernier leurs niveaux de décembre 2022, dépassant ainsi, avec près d'un an d'avance les projections des économistes de banques d'investissement pour la fin 2024. Dans le même temps, le Dow Jones et le Nasdaq100 ont atteint des plus hauts historiques, ce dernier indice affichant même une hausse impressionnante de 40% sur l'année.

Dorian Raimond estime qu'"une éventuelle nouvelle poussée inflationniste (potentiellement liée aux tensions géopolitiques et à leur impact sur les chaînes d'approvisionnement et à la déglobalisation) remettrait en cause les baisses de taux.

De plus, une récession, qui semble plus proche dans le temps en Europe et au Royaume-Uni qu'aux Etats-Unis, doucherait la perspective d'une forte hausse des marches actions.