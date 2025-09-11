HighCo : révision à la hausse des guidances 2025

(AOF) - HighCo a fait part d'un résultat net part du groupe ajusté de 3,86 millions d'euros au premier semestre, en déclin de 26,5%. La société spécialisée en data marketing et communication a publié un résultat des opérations ordinaires ajusté de 5,05 millions d'euros, en baisse de 33,4%. La marge opérationnelle ajustée a atteint 16,3% contre 22,5% un an auparavant à la même période.

Les résultats publiés au premier semestre et la croissance d'activité anticipée au deuxième semestre permettent au groupe de réviser à nouveau à la hausse ses guidances 2025 : une marge brute revue de " en repli compris entre -1% et -2% " à " stable ", une marge opérationnelle ajustée revue " de l'ordre de 12% " à " supérieure à 12%".

Les ressources financières du Groupe seront principalement allouées au retour à l'actionnaire par le paiement du dividende de 1,00 € par action relatif à la cession de High Connexion et par la reprise du programme de rachat d'actions pour un montant de l'ordre de 1 million d'euros.

Ces guidances ne tiennent pas compte de l'opération d'acquisition en cours des activités promotionnelles de Sogec et de Budgetbox qui devraient être consolidées, pour rappel, dès le quatrième trimestre.

