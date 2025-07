HighCo révise à la hausse ses guidances 2025

(AOF) - HighCo a déclaré une baisse d'activité au deuxième trimestre 2025, conforme aux attentes avec un pôle Activation en croissance à deux chiffres en France. La marge brute s'affiche à 15,19 millions d'euros, en repli de 10% et s'agissant du premier semestre, à 30,96 millions d'euros, en recul de 8,2%. La société spécialisée en data marketing et communication précise que les performances publiées au premier semestre et la croissance d'activité anticipée au deuxième semestre permettent au groupe de réviser à la hausse ses guidances 2025.

HighCo anticipe une marge brute revue de " en repli compris entre -3% et -4% " à " en repli compris entre -1% et -2% " et une marge opérationnelle ajustée revue de " supérieure à 11% " à " de l'ordre de 12%".

Ces guidances ne tiennent pas compte de l'opération d'acquisition en cours des activités promotionnelles de Sogec et BudgetBox qui pourraient être consolidées dès le quatrième trimestre 2025.

Par ailleurs, HighCo rappelle que la cession de la société High Connexion va permettre au groupe de réaliser une distribution exceptionnelle de 1 euro par action, sous forme d'acompte sur dividende, dont la mise en paiement sera effectuée le 5 septembre 2025 (date de détachement du coupon le 3 septembre ).

