HighCo : Résultats Semestriels 2026

BONNES PERFORMANCES AU S1 2026 (RAO AJUSTÉ EN HAUSSE DE +25,0% À 6,32 M€ ET RNPG AJUSTÉ EN HAUSSE DE +29,5% À 5,00 M€) ; GUIDANCES 2026 RÉVISÉES



Activité en hausse au S1 2026 tirée par la France

- MB S1 2026 de 39,21 M€ à données publiées (+26,7%) et de 31,79 M€ à PCC (+2,7%)

- Croissance du Retail Activation (+22,3% publié ; +2,5% PCC) portée par la bonne dynamique d’activité en France, progression du Retail Agencies (+1,4%) et hausse, attendue, du Retail Media (+137,7% publié ; +7,8% PCC)

- Croissance des activités en France (+33,7% publié ; +6,1% PCC) et repli à l’International (-20,0%)



Résultats ajustés S1 2026 en hausse (hors restructuration Sogec)

- RAO ajusté de 6,32 M€ (+25,0%)

- MOP ajustée de 16,1% (-20 bps)

- Autres produits et charges op. : restructuration Sogec pour 5,54 M€

- RNPG ajusté de 5,00 M€ (+29,5%)

- BNPA ajusté de 0,26 € (+30,7%)



Situation financière toujours solide au 30/06/26

- CAF de 6,49 M€ (hors IFRS 16), +2,85 M€ vs. 30/06/25

- Cash net hors ressource nette en fonds de roulement de 6,01 M€, +0,86 M€ vs. 31/12/25



Guidances 2026 révisées

- MB revue de supérieure à 78 M€ à supérieure à 77 M€, soit une croissance revue de supérieure à +17% à supérieure à +15% à données publiées

- MOP ajustée revue de supérieure à 12% à proche de 13%

- Poursuite de la restructuration de Sogec avec un PSE homologué pour 64 salariés

- Reprise du PRA

- Poursuite des actions RSE menées



Amélioration significative de la rentabilité dès 2027

-MOP ajustée attendue >15%