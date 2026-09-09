HighCo : Résultats Semestriels 2026

BONNES PERFORMANCES AU S1 2026 (RAO AJUSTÉ EN HAUSSE DE +25,0% À 6,32 M€ ET RNPG AJUSTÉ EN HAUSSE DE +29,5% À 5,00 M€) ; GUIDANCES 2026 RÉVISÉES
Activité en hausse au S1 2026 tirée par la France
- MB S1 2026 de 39,21 M€ à données publiées (+26,7%) et de 31,79 M€ à PCC (+2,7%)
- Croissance du Retail Activation (+22,3% publié ; +2,5% PCC) portée par la bonne dynamique d’activité en France, progression du Retail Agencies (+1,4%) et hausse, attendue, du Retail Media (+137,7% publié ; +7,8% PCC)
- Croissance des activités en France (+33,7% publié ; +6,1% PCC) et repli à l’International (-20,0%)
Résultats ajustés S1 2026 en hausse (hors restructuration Sogec)
- RAO ajusté de 6,32 M€ (+25,0%)
- MOP ajustée de 16,1% (-20 bps)
- Autres produits et charges op. : restructuration Sogec pour 5,54 M€
- RNPG ajusté de 5,00 M€ (+29,5%)
- BNPA ajusté de 0,26 € (+30,7%)
Situation financière toujours solide au 30/06/26
- CAF de 6,49 M€ (hors IFRS 16), +2,85 M€ vs. 30/06/25
- Cash net hors ressource nette en fonds de roulement de 6,01 M€, +0,86 M€ vs. 31/12/25
Guidances 2026 révisées
- MB revue de supérieure à 78 M€ à supérieure à 77 M€, soit une croissance revue de supérieure à +17% à supérieure à +15% à données publiées
- MOP ajustée revue de supérieure à 12% à proche de 13%
- Poursuite de la restructuration de Sogec avec un PSE homologué pour 64 salariés
- Reprise du PRA
- Poursuite des actions RSE menées
Amélioration significative de la rentabilité dès 2027
-MOP ajustée attendue >15%
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