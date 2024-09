HighCo : Résultats Semestriels 2024

HIGHCO : ACTIVITÉ, RÉSULTATS ET RENTABILITÉ S1 2024 STABLES ; GUIDANCES 2024 PRÉCISÉES AVEC UN S2 ATTENDU, COMME ANTICIPÉ, EN BAISSE





Niveau d’activité S1 2024 conforme aux attentes

- Marge Brute (MB) S1 2024 de 37,70 M€ en léger repli de -0,6% à PCC.

- Forte croissance du pôle Activation (+10,9% PCC), repli des activités Mobile (-7,4% PCC) et Agences & Régies (-14,2% PCC).

- Activités en France stables (+0,0% PCC) et repli à l’International (-4,7% PCC).



Résultats et rentabilité stables

- Résultat des Activités Ordinaires (RAO) stable à 9,60 M€ (-0,2%).

- Marge opérationnelle de 25,5% (+10 points de base).

- Résultat opérationnel courant de 8,99 M€, en légère baisse de -1,2%.

- Résultat Net Part du Groupe (RNPG) ajusté stable à 6,22 M€ (+0,9%).

- Bénéfice Net Par Action (BNPA) ajusté de 0,32 €, en hausse de +2,7%.



Situation financière solide

- Capacité d’autofinancement (CAF) de 8,59 M€ (hors IFRS 16), en hausse de +1,45 M€.

- Cash net hors ressource nette en fonds de roulement de 21,38 M€ au 30 juin 2024, en hausse de +1,98 M€ par rapport au 31 décembre 2023.



Guidances 2024 précisées

- Marge brute en repli de l’ordre de -9%.

- Marge opérationnelle supérieure à 16%.