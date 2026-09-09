HighCo relève ses ambitions de rentabilité pour 2026

HighCo a enregistré une progression de son activité au premier semestre 2026, portée par la France et l'intégration de Sogec et Budgetbox. La marge brute atteint 39,21 millions d'euros, en hausse de 26,7% à données publiées et de 2,7% à périmètre et changes constants.

La France reste le principal moteur de croissance, avec une activité en progression de 33,7% à données publiées et de 6,1% à PCC, tandis que l'international recule de 20%. Retail Activation affiche une croissance de 22,3% ( 2,5% à PCC), Retail Agencies progresse de 1,4% et Retail Media bondit de 137,7% ( 7,8% à PCC).

Hors restructuration de Sogec, la rentabilité s'améliore. Le résultat des activités ordinaires ajusté progresse de 25%, à 6,32 millions d'euros, tandis que le résultat net part du groupe ajusté augmente de 29,5%, à 5 millions d'euros. La marge opérationnelle ajustée ressort à 16,1%, en léger repli de 20 points de base.

La restructuration de Sogec pèse toutefois à hauteur de 5,54 millions d'euros sur les comptes. Le groupe prévoit de consacrer l'essentiel de ses ressources financières du second semestre à cette opération.

Fort de ses performances semestrielles, HighCo revoit ses objectifs pour 2026. Le groupe abaisse légèrement sa prévision de marge brute, désormais attendue au-dessus de 77 millions d'euros, contre plus de 78 millions auparavant, en raison d'un retard dans les activités de Retail Media. La croissance annuelle devrait ainsi dépasser 15%, contre plus de 17% visé précédemment.

En revanche, HighCo relève son ambition en matière de rentabilité et vise désormais une marge opérationnelle ajustée proche de 13% en 2026, contre un objectif précédent supérieur à 12%. Le groupe s'appuie notamment sur les économies de coûts attendues dès le second semestre.

HighCo se montre encore plus ambitieux pour 2027. Le recentrage stratégique et les mesures de transformation engagés depuis 2025 devraient, selon le groupe, porter pleinement leurs fruits et permettre à la marge opérationnelle ajustée de dépasser 15%.