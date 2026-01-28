HighCo : Marge Brute T4 2025

HIGHCO : FORTE CROISSANCE D’ACTIVITÉ AU T4 2025 (MB +20,3% PCC) ; MARGE BRUTE 2025 DE 66,65 M€ (PUBLIÉ) ET 62,10 M€ PCC (+1,8%) ; MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE 2025 CONFIRMÉE (>12%)



Forte croissance organique d’activité au T4 2025 portée par la France

- Marge Brute (MB) T4 2025 de 20,06 M€ à données publiées (incluant Sogec et BudgetBox) et 15,51 M€ à PCC (+20,3%).

- MB 2025 de 66,65 M€ à données publiées et 62,10 M€ à PCC (+1,8%).

- Croissance organique du pôle Activation toujours soutenue et portée par la bonne dynamique d’activité en France (T4 PCC à +15,6% ; 12 mois PCC à +6,7%), repli des activités Mobile (T4 PCC à -9,8% ; 12 mois PCC à -7,3%) et croissance, attendue, du pôle Agences & Régies (T4 PCC à +45,3% ; 12 mois PCC à -4,9%).

- Croissance des activités en France (T4 PCC à +24,5% ; 12 mois PCC à +3,9%) et repli à l’International (T4 PCC à -6,4% ; 12 mois PCC à -11,8%).



Marge opérationnelle ajustée 2025 confirmée supérieure à 12%



Anticipation d’une marge brute 2026 supérieure à 78 M€



Projet de restructuration des activités de Sogec



Bourse : HighCo toujours éligible au dispositif « PEA-PME »