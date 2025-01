HighCo : Marge Brute T4 2024

HIGHCO : BAISSE D’ACTIVITÉ EN 2024 MOINS FORTE QUE PRÉVUE (MB : T4 -16,0% ; 12 MOIS -7,0%) ; MARGE OPÉRATIONNELLE 2024 CONFIRMÉE (>16%)





Niveau d’activité au T4 2024 meilleur qu’anticipé

- Marge Brute (MB) T4 2024 de 14,97 M€ en baisse de -16,0%.

- MB 2024 de 69,16 M€ en repli de -7,0%.

- Croissance annuelle soutenue du pôle Activation (T4 à -5,7% ; 12 mois à +7,0%), repli des activités Mobile (T4 à -4,5% ; 12 mois à -4,3%) et forte baisse des Agences & Régies (T4 à -37,2% ; 12 mois à -28,8%).

- Activités en France (T4 à -15,9% ; 12 mois à -6,9%) et à l’International (T4 à -16,7% ; 12 mois à -7,5%) en repli.



Marge opérationnelle 2024 confirmée supérieure à 16% et anticipation d’une baisse d’activité moins marquée en 2025



Bourse : HighCo toujours éligible au dispositif « PEA-PME »