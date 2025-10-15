HighCo : Marge Brute T3 2025

HIGHCO : RETOUR DE LA CROISSANCE D’ACTIVITÉ AU T3 2025 (MB +8,4%) ; CROISSANCE ATTENDUE AU T4 SUPÉRIEURE À +10% ; GUIDANCES 2025 PRÉCISÉES AVEC UNE LÉGÈRE CROISSANCE DE LA MARGE BRUTE



Croissance d’activité au T3 2025 portée par la France (+13,3% PCC)

- Marge Brute (MB) T3 2025 de 15,63 M€ en hausse de +8,4% à PCC.

- MB 9 mois 2025 de 46,59 M€ en repli de -3,2% à PCC.

- Croissance soutenue du pôle Activation portée par la bonne dynamique d’activité en France (T3 PCC à +7,9% ; 9 mois PCC à +4,6%), repli des activités Mobile (T3 PCC à -3,5% ; 9 mois PCC à -6,4%) et retour de la croissance attendu du pôle Agences & Régies (T3 PCC à +15,5% ; 9 mois PCC à -19,2%).

-roissance des activités en France (T3 PCC à +13,3% ; 9 mois PCC à -1,6%) et repli à l’International (T3 PCC à -20,0% ; 9 mois PCC à -13,3%).



Acquisition fin septembre 2025 de Sogec et BudgetBox



Renouvellement pour la 10ème année consécutive de la médaille GOLD EcoVadis



Guidances 2025 précisées

- Marge brute en légère croissance à périmètre comparable (supérieure à 61 M€).

- Marge opérationnelle ajustée confirmée supérieure à 12%.