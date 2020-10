HighCo : Marge Brute T3 2020

HIGHCO : T3 2020 MEILLEUR QUE PREVU AVEC UN REPLI LIMITE A -2,1% (MB)



Niveau d'activité au T3 supérieur aux attentes (MB)

- Marge brute (MB) T3 2020 de 21,83 M€ en repli de -2,1% à données publiées et à PCC.

- MB 9 mois 2020 de 62,24 M€ en baisse de -11,7% à données publiées et à PCC.

- Légère croissance du Digital : T3 PCC à +1,1% ; 9 mois PCC à -6,0%.

- Baisse en France moins forte qu'attendue : T3 PCC à -4,2% ; 9 mois PCC à -11,4%.

- Croissance à l'International : T3 PCC à +4,7% ; 9 mois PCC à -12,5%.



Cash net de 6 M€ à fin septembre 2020 ; PGE de 30 M€ non utilisé



Guidances précisées

- Repli d'activité au S2 2020 attendu entre -5% et -7%.

- Marge opérationnelle ajustée 2020 attendue supérieure à 12%.