HighCo : Marge Brute T2 2025

HIGHCO : REPLI D’ACTIVITÉ AU T2 2025 CONFORME AUX ANTICIPATIONS (MB : -10,0% PCC) ;

RÉSULTATS SEMESTRIELS ATTENDUS EN BAISSE ; GUIDANCES 2025 RÉVISÉES À LA HAUSSE AVEC UN RETOUR À LA CROISSANCE DÈS LE T3 2025



Baisse d’activité au T2 2025 conforme aux attentes avec un pôle Activation en croissance à deux chiffres en France

- Marge Brute (MB) T2 2025 de 15,19 M€ en repli de -10,0% à PCC.

- MB S1 2025 de 30,96 M€ en baisse de -8,2% à PCC.

- Croissance du pôle Activation toujours portée par la France (T2 PCC à +5,0% ; S1 PCC à +3,1%), repli des activités Mobile (T2 PCC à -17,0% ; S1 PCC à -7,8%) et forte baisse, attendue, des Agences & Régies liée à Casino (T2 PCC à -32,1% ; S1 PCC à -32,1%).

- Activités en France (T2 PCC à -9,4% ; S1 PCC à -7,9%) et à l’International (T2 PCC à -14,1% ; S1 PCC à -10,1%) en repli.



Résultats semestriels 2025 : RAO ajusté et marge opérationnelle ajustée attendus en baisse



Acquisition des activités promotionnelles de Sogec et BudgetBox : closing de l’opération attendu fin septembre 2025



Mise en place de plans d’attribution gratuite d’actions



Guidances 2025 révisées à la hausse

- Marge brute en repli compris entre -1% et -2% PCC.

- Marge opérationnelle ajustée de l’ordre de 12%.