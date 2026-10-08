High yield : des spreads historiquement bas face à la pression des taux (Fitch Ratings)

Les marchés obligataires américains et européens high yield bénéficient d'une forte demande des investisseurs, supérieure à l'offre, qui contribue à maintenir les spreads à des niveaux historiquement bas, malgré la remontée des rendements des emprunts d'Etat et la dégradation progressive de la qualité du crédit, indique Fitch Ratings. La demande est particulièrement soutenue pour les émetteurs notés "BB", qui proposent une combinaison attractive de rendement et de risque de défaut plus faible.

Une vague de ventes déclenchée par les banques centrales

Les rendements obligataires ont augmenté à la suite des hausses de taux mises en place par la Banque centrale européenne (BCE) et la Réserve fédérale américaine (Fed), ainsi que des anticipations des investisseurs d'une inflation durablement élevée à plus long terme. Les prix des obligations évoluant dans le sens opposé des rendements, cette hausse a contribué à provoquer un mouvement de vente généralisé sur les marchés obligataires, les investisseurs intégrant dans les prix le risque de nouveaux ajustements.

"La hausse des rendements des emprunts d'Etat entraîne une augmentation des coûts de financement des entreprises high yield. Les nouvelles dettes destinées à refinancer les obligations émises entre 2019 et 2021 et arrivant à échéance cette année devraient ainsi être assorties de coupons plus élevés", explique Fitch Ratings.

Abondance de capitaux et maintien de spreads historiquement bas

Les marchés high yield et des prêts à effet de levier (leveraged loans) continuent toutefois de bénéficier d'une abondance de capitaux disponibles, notamment grâce aux flux entrants dans les fonds high yield et à la poursuite de la création de CLO (collateralised loan obligations), précise, en outre, l'agence de notation financière américaine.

Compte tenu de la forte demande pour les obligations high yield, les prêteurs et les investisseurs se livrent une concurrence accrue pour financer les émetteurs à effet de levier, contribuant ainsi au maintien des spreads nettement en dessous de leur moyenne des 20 dernières années. Ces conditions de marché continuent de soutenir l'attrait du high yield et du financement à effet de levier en termes de rendement ajusté du risque, par rapport aux autres classes d'actifs.

LBO et refinancements : prime à la nouveauté sur les émissions

Les opérations de refinancement représentent généralement l'essentiel des émissions obligataires, se résumant souvent à un nombre limité de nouveaux émetteurs liés aux opérations de fusions-acquisitions (M&A) et aux LBO (leveraged buyouts). "Cette situation a conduit les investisseurs à privilégier les entreprises qu'ils connaissent déjà et considèrent comme des partenaires fiables, ce qui facilite la réalisation des opérations de refinancement", note Fitch Ratings.

L'activité en matière de LBO a été soutenue en septembre. Les nouveaux émetteurs et les financements d'acquisitions devraient susciter l'intérêt des investisseurs, mais pourraient nécessiter une prime à l'émission. Les spreads des signatures moins familières devraient rester supérieurs aux niveaux actuellement observés sur le marché.