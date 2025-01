High Co confirme sa marge opérationnelle 2024 supérieure à 16%

(AOF) - High Co affiche au quatrième trimestre 2024 une marge brute légèrement meilleure qu’attendue à 14,97 millions d'euros (-16% à périmètre comparable et à taux de change constants). Pour le spécialiste marketing et communication, ce repli s’explique "essentiellement par la forte baisse des activités du pôle Agences & Régies (-37,2%) liée à Casino, avec cependant aussi un repli des activités Mobile à 4,5% mais une croissance annuelle "soutenue" du pôle Activation à 7% (-5,7% au quatrième trimestre). En 2024, la marge brute est en repli de 7% à 69,16 millions d'euros.

Son chiffre d'affaires en 2024 s'élève à 146,4 millions d'euros contre 145,5 millions en 2023.

"En 2024, la forte baisse d'activité, liée à la réduction du nombre de points de vente du groupe Casino, a été partiellement compensée par les bonnes performances du pôle Activation. Ainsi, HighCo enregistre sur l'ensemble de l'exercice une baisse de 7%, moins marquée que prévu, avec un niveau de rentabilité estimé supérieur à 16%", résume le président du directoire Didier Chabassieu.

"En 2025, la réduction du périmètre du groupe Casino continuera de peser sur l'activité du groupe mais son impact devrait être plus contenu qu'en 2024", prévoit-il.

"HighCo pourra compter sur la pleine mobilisation de ses équipes et sur la poursuite de la bonne dynamique de développement et d'innovation du pôle Activation".

Sur la base des travaux de clôture des comptes en cours, le groupe anticipe une marge opérationnelle 2024 supérieure à 16% (la marge opérationnelle en 2023 est de 22,1%).

Par ailleurs, le groupe estime que la baisse d'activité en 2025 devrait être moins marquée qu'en 2024 (-7%).

Les activités Agences & Régies seront encore fortement impactées au premier semestre 2025 par le contexte Casino.

La publication des comptes annuels 2024 aura lieu le 26 mars prochain.

