High Co cède sa filiale High Connexion

(AOF) - HighCo (+17,34% à 3,18 euros) bondit après avoir conclu un protocole de cession de sa filiale High Connexion détenue à 51 %, conjointement avec son président fondateur Bruno Laurent, à un groupe d’investisseurs. Celui-ci est composé, notamment, d’Albarest Partners et de Guillaume Guttin. Le spécialiste des solutions de marketing mobile et de paiement précise que cette opération porte sur la totalité de la participation de 51% du capital de la société High Connexion. Le produit de cette cession " devrait permettre " à HighCo de proposer une distribution exceptionnelle de 1 euro par action.

Cette cession s'inscrit dans le cadre de la stratégie du groupe d'accélérer son développement sur son "core business".

Fondée en 2008, High Connexion a réalisé en 2024 une marge brute contributive de 8,65 millions d'euros pour un chiffre d'affaires contributif de 60,18 millions d'euros, représentant respectivement 12,5 % de la marge brute consolidée et 41,1 % du chiffre d'affaires consolidé 2024.

Retraités de High Connexion, le chiffre d'affaires et la marge brute consolidés 2024 du groupe High Co s'élèveraient respectivement à 86,20 millions d'euros (146,38 millions d'euros publié) et 61,03 millions d'euros (69,16 millions d'euros publié).

