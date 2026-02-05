Hier à Wall Street : une séance plombée par les doutes sur l'IA
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 07:33
Alors que la saison des publications battait son plein, le S&P 500 a cédé 0,51% à 6 882,7 points, le Dow Jones a progressé de 0,53% à 49 501,3 points, tandis que le Nasdaq 100 a chuté de 1,77% pour terminer à 24 891,2 points.
Alphabet a reculé de 1,96% avant la publication de ses résultats trimestriels, parus après la clôture. La maison mère de Google et de YouTube a indiqué, lors de sa publication, prévoir d'investir entre 175 et 185 milliards de dollars en 2026, un niveau bien supérieur aux attentes du marché, une annonce accueillie froidement par les investisseurs avec une stagnation du titre en post-séance.
La séance a été marquée par l'effondrement d'Advanced Micro Devices, dont le titre a plongé de 17,31% après la publication de prévisions de revenus trimestriels inférieures aux attentes. Cette annonce a ravivé les doutes quant à la capacité du fabricant de semi-conducteurs à rivaliser durablement avec Nvidia sur le segment des puces dédiées à l'IA.
Plusieurs éditeurs de logiciels ont prolongé leurs récentes baisses, sur fond de craintes que les avancées rapides de l'intelligence artificielle ne fragilisent les modèles économiques des acteurs historiques du secteur. Snowflake a reculé de 4,59%, tandis que Datadog a abandonné 3,30%.
Dans le même temps, les investisseurs ont délaissé les valeurs les plus exposées à l'IA pour se repositionner sur des entreprises jugées moins chères et moins dépendantes de cette technologie. Dans cette optique, Apple a progressé de 2,6%, le groupe apparaissant de plus en plus comme un géant technologique relativement indépendant de la course à l'intelligence artificielle.
A contre-courant de la tendance, Super Micro Computer s'est envolé de 12,2% après avoir relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel, portée par une demande toujours soutenue pour ses serveurs dédiés à l'IA.
Les valeurs défensives ont également attiré les flux, à l'image du laboratoire pharmaceutique Eli Lilly, dont l'action a bondi de 10,39% après l'annonce de prévisions de bénéfice pour 2026 supérieures aux attentes de Wall Street.
Sur le plan macroéconomique, le rapport national sur l'emploi du cabinet ADP, publié ce mercredi, a montré des créations d'emplois dans le secteur privé américain inférieures aux attentes en janvier, sur fond de suppressions de postes dans les services professionnels, les services aux entreprises et le secteur manufacturier.
A lire aussi
-
La Banque d'Angleterre devrait laisser son taux directeur inchangé jeudi, à 3,75%, en raison d'une inflation et d'une croissance des salaires encore élevées au Royaume-Uni, malgré une timide éclaircie économique. La banque centrale britannique optera certainement ... Lire la suite
-
La Banque centrale européenne est attendue jeudi pour commenter la vigueur de l'euro et le ralentissement de l'inflation, sans toutefois dévoiler une orientation future sur ses taux, selon les observateurs. La semaine dernière, l'euro a brièvement dépassé 1,20 ... Lire la suite
-
De sa chambre d'enfant ornée de posters de fusée au pas de tir de Cap Canaveral (Etats-Unis), Sophie Adenot, deuxième femme astronaute française, a suivi un parcours d'exception pour atteindre son rêve: l'espace. "Sophie est née astronaute", dit d'elle Claudie ... Lire la suite
-
L'entreprise d'armement Raytheon, filiale du groupe américain d'aéronautique et de défense RTX, a annoncé mercredi cinq contrats avec le ministère américain de la Défense destinés à accroître drastiquement sa production de missiles, dont les Tomahawk. Soulignant ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer