 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hier à Wall Street : le secteur bancaire et la technologie ont pesé
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 07:35

Wall Street a marqué le pas ce mercredi, pénalisée par deux de ses piliers traditionnels, que sont les valeurs bancaires et technologiques.

Le S&P 500 a cédé 0,53% pour s'établir à 6926,6 points, le Dow Jones a légèrement reculé de 0,09% à 49 149,6 points, tandis que le Nasdaq 100 a accusé une baisse plus marquée de 1,07% à 25 465,9 points, sous la pression persistante du secteur technologique.

Les valeurs bancaires ont particulièrement pesé sur la tendance. Wells Fargo a chuté de 4,61% après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes, pénalisé notamment par une activité d'investissement bancaire jugée trop faible.

Bank of America, malgré des résultats supérieurs aux prévisions pour le quatrième trimestre, a vu son action reculer de 3,71%. Son directeur général, Brian Moynihan, s'est toutefois voulu rassurant, affichant son optimisme quant aux perspectives de l'économie américaine à l'horizon 2026.

Citigroup a également souffert, le titre abandonnant 3,37% après l'annonce d'une perte nette de 1,1 milliard de dollars au titre des trois derniers mois de 2025, liée à la cession programmée de ses activités en Russie.

Sur le plan macroéconomique, les indicateurs publiés ont envoyé des signaux plus contrastés. Les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont atteint en décembre leur niveau le plus élevé depuis près de trois ans, soutenues par un repli des taux hypothécaires.

Dans le même temps, les ventes au détail ont progressé plus fortement qu'anticipé en novembre, tirées par les dépenses liées aux véhicules et aux carburants, selon des données gouvernementales publiées mercredi.

Par ailleurs, la hausse des prix producteurs aux Etats-Unis s'est accélérée en novembre à des rythmes annuels de 3% en données brutes et de 3,5% en données sous-jacentes, à comparer à des taux de respectivement 2,8% et 3,4% en octobre.

Ces statistiques confortent l'idée d'une économie américaine encore résiliente et de tensions inflationnistes persistantes, et donc les anticipations d'un statu quo monétaire lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale, prévue en janvier.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent prudemment
    information fournie par AFP 15.01.2026 09:07 

    Les Bourses mondiales évoluent prudemment jeudi, attentives à des indicateurs économiques et à des résultats d'entreprise, tout en gardant un oeil sur la situation géopolitique autour de l'Iran et du Groenland. Vers 08H05 GMT, dans les premiers échanges, Paris ... Lire la suite

  • VUSIONGROUP : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    VUSIONGROUP : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 15.01.2026 09:05 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • Ecrans affichant le logo de Grok, un chatbot d'IA générative développé par la société américaine xAI, et son fondateur, Elon Musk, le 13 janvier 2025 à Toulouse ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    X dit bloquer le "déshabillage" des "personnes réelles" avec Grok, mais reste surveillé
    information fournie par AFP 15.01.2026 09:01 

    Le réseau social X d'Elon Musk a annoncé mercredi avoir déployé des mesures pour "empêcher" son outil d'intelligence artificielle (IA) Grok de "déshabiller" des "personnes réelles", mais doit encore convaincre les autorités de plusieurs pays l'ayant placé sous ... Lire la suite

  • Un employé du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), le 13 janvier 2026 à Epalinges, en Suisse, où sont produits des échantillons de peau pour les grands brûlés de l'incendie de Crans-Montana ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    En Suisse, une nouvelle peau fabriquée pour les grands brûlés de Crans-Montana
    information fournie par AFP 15.01.2026 09:00 

    Après l'incendie de Crans-Montana, la fabrique de peau du centre de production cellulaire du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), la seule en Europe de cette taille, tourne à plein régime pour aider à sauver les grands brûlés. "Il y a de l'émotion" ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank