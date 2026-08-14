Hier à Wall Street : l'accalmie confirmée de l'inflation rassure

La course aux records a repris de plus belle jeudi à Wall Street, encouragée par un indice PPI qui a confirmé une tendance au ralentissement de l'inflation, de bon augure avant la réunion du FOMC le mois prochain. À la clôture, le S&P 500 a signé une progression de 0,65% à 7 799, tandis que le Dow Jones a grappillé 0,13% à 53 840 et que le Nasdaq 100 a bondi de 1,15% à 30 085.

Les chiffres de l'inflation publiés ces dernières 36 heures propulsent les indices US vers de nouveaux records absolus, avec, cette fois-ci, un ratio "advance/decline" très favorable, avec deux tiers des valeurs en progression, et un VIX qui retrouve ses niveaux du 31 décembre 2025, quand personne n'imaginait une guerre prochaine dans le golfe Persique.

A 14,5, le VIX se situe à un niveau de "complaisance" inespéré au vu de la situation géopolitique et du blocage du détroit d'Ormuz, qui semble, ce soir encore, sans solution.

Les investisseurs avaient fait preuve de prudence la veille face au repli de 0,1% du CPI, espérant une confirmation avec le PPI. Leurs voeux ont été exaucés : l'indice américain des prix à la production est resté stable en juillet (contre 0,2% attendu), après une baisse de 0,1% précédemment.

En séquentiel (d'un mois sur l'autre), le Core PPI (hors énergie et alimentation) progresse de 0,2%, mais, en rythme annuel, le ralentissement est très net, de 4,7% à 4,2%.

C'est un peu moins marqué pour le PPI global, qui reflue de 4,9% à 4,7%... Et, pour achever de contenter les investisseurs, les nouvelles demandes d'allocations chômage ont augmenté à 209 000 au cours de la semaine achevée le 8 août, contre 200 000 la semaine précédente (elles dépassent ainsi les 202 000 demandes attendues par le marché).

De quoi restaurer la confiance dans un statu quo sur les taux à la mi-septembre, puisque le consensus passe à 66% (contre 33% pour un relèvement à 3,75%, soit l'inverse du ratio observé jeudi dernier).

La détente des rendements obligataires (-4 à -5 points de base sur le "2 ans" et le "10 ans") et les résultats canons des leaders de la thématique IA déclenchent un nouveau florilège de records à Wall Street, avec une combinaison d'achats privilégiant les poids lourds du secteur des mémoires et du stockage de données (le S&P 500 a inscrit un nouveau zénith à 7 816 avant d'en terminer à 7 799) et d'achats de "small et mid-caps", avec un Russell 2000 au firmament (nouveau record à 3 068, clôture à 3 054, soit 0,27%).

Le Nasdaq Composite s'adjuge 0,8%, à 26 803, le Nasdaq 100 refranchit les 30 000 ( 1,15% à 30 085) et se rapproche de nouveau des 20% depuis le 1er janvier.

Le Dow Jones a longtemps hésité avant de finir dans le vert, sur un gain de 0,13%, à 53 834... sa 4e meilleure clôture de l'histoire (à moins de 1% du zénith du 5 août).

Le Nasdaq 100 a été dopé par Sandisk, avec ses 17,8% qui lui permettent de refranchir la barre des 200 MdsUSD de capitalisation, puis par Workday, en hausse de 17,8% et en discussion pour son rachat par Silver Lake pour un montant de 50 MdsUSD (43,3 MdsUSD de capitalisation à la clôture).

En ce qui concerne Sandisk, sa direction prévoit une croissance annuelle de 10% de son chiffre d'affaires sur ses exercices 2028 à 2030... mais le titre est surtout porté par une marge brute colossale d'environ 80% au 2e trimestre.