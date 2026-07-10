Hier à Wall Street : clôture positive avec l'appétit pour les semiconducteurs

Les indices new-yorkais ont terminé la séance dans le vert ce jeudi, les craintes au sujet de la situation au Moyen-Orient s'étant apaisées tandis que l'appétit pour les semiconducteurs s'est fait sentir après des annonces de Micron Technology. À la clôture, le Dow Jones a gagné 0,27% à 52 487, le S&P 500 a pris 0,81% à 7 544 et le Nasdaq-100 s'est adjugé 1,62% à 29 727.

Donald Trump, pour la 40e fois, a su restaurer l'optimisme à Wall Street : la dégradation de la situation dans le Golfe Persique, l'absence de navires transitant par Ormuz depuis 48 h... c'est l'occasion de faire renaître l'espoir (bientôt pour la 41e fois ?) que des négociations allaient permettre d'envisager la réouverture d'un détroit qui devait être effective depuis le 12 juin... et qui ne l'est toujours pas.

Mais Wall Street, comme à chaque fois qu'une correction indicielle semblait imminente, feint de croire que cette fois sera la bonne et le Nasdaq-100 grimpe de 1,6% (avec 65% de titres en hausse), le S&P 500 de 0,8%... et le Russell 2000 de 1,2%, ce qui démontre une hardiesse des acheteurs qui ne néglige aucun compartiment... sauf l'énergie, alors que le baril de WTI a rechuté de -3,5% vers 71,8 USD (les réserves stratégiques continuent de se vider, les raffineries US sont à 95 % de leurs capacités, il n'y a aucune marge pour fournir davantage de carburant, et rien ne peut être fourni par les pays du Golfe, pour l'instant).

Les marchés se sont cependant concentrés sur les valeurs technologiques, avec un "SOXX" qui bondit de 3,5% dans le sillage de SanDisk, qui grimpe de 7%, d'ARM ( 9,6% et le PER remonte à 250), puis de Micron Technology ( 4,4%). Micron a annoncé son intention d'investir jusqu'à 3 Mds USD pour renforcer l'écosystème américain de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs et "permettre l'empreinte critique nécessaire à l'innovation technologique future".

L'appétit pour les semiconducteurs est aiguisé par le succès de l'IPO de SK Hynix, qui va lever 28 Mds USD (IPO souscrite sept fois), et cela éclipse les tensions géopolitiques : au cours de la nuit, les États-Unis ont annoncé avoir procédé à de nombreuses frappes sur des objectifs iraniens (dans la région de Bandar Abbas, où de fortes explosions ont été entendues) et, en représailles, l'Iran a visé des bases US sur le sol des alliés de Washington.

Donald Trump a menacé de réactiver le blocus maritime US : il n'est pas le seul puisque l'Iran menace non seulement de bloquer le trafic dans le détroit d'Ormuz (même sans cela, aucun navire n'y circule plus depuis 24 h), mais également le détroit de Bab el-Mandeb (accès à Suez) par le biais de ses alliés houthis yéménites.

Les données "macro" du jour sont passées au second plan : les ventes de logements anciens aux États-Unis, publiées par la NAR (National Association of Realtors), reculent de -2,4 % (soit -10 000 en rythme mensuel, à 3,73 millions en rythme annuel). Dans le détail, les ventes de maisons individuelles reculent de -2,4 %, celles des condominiums (appartements en copropriété) de -2,7 %.

Les inscriptions au chômage ont stagné à 215 000 (semaine au 4 juillet), selon le département du Travail, qui précise que la moyenne mobile sur quatre semaines recule de -1,7 % pour s'établir à 218 750, contre 222 500 la semaine précédente.