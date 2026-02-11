Hier à Wall Street : clôture des indices en ordre dispersé
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 07:34
Le S&P 500 s'effrite par contre de -0,33% à 6 942, et le Nasdaq-100 succombe à la lourdeur (et finit au plus bas du jour avec -0,56% à 25 128), plombé par les "7 fantastiques" qui finissent toutes dans le rouge, sauf Microsoft avec 0,05% puis les semiconducteurs avec -6,2% sur Intel, -8,2% sur Western Digital.
L'heureuse exception, ce fut Datadog ( 13,8%) qui flambe à la faveur de résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à une forte demande pour ses solutions de sécurité et de supervision "cloud" dans un contexte d'adoption accélérée de l'intelligence artificielle.
Spotify ( 14,7%) s'envole après un 4e trimestre solide et une hausse des utilisateurs actifs mensuels supérieure aux attentes.
Au sein du Dow Jones, les banques ont reculé, ainsi que Coca-Cola (-1,5%) après avoir indiqué viser une croissance modérée de son chiffre d'affaires en 2026. Le groupe a par ailleurs été pénalisé par un affaiblissement de la demande de sodas en Amérique du Nord et en Asie au 4e trimestre.
Côté "stats", les ventes au détail aux US ressortent moins vigoureuses qu'attendu au mois de décembre : elles ont stagné et marquent un essoufflement des dépenses de consommation en fin d'année 2025, après une hausse de 0,6% en novembre, selon le département du Commerce (le consensus tablait sur une augmentation de 0,4%).
Les stocks des entreprises américaines sont ressortis en hausse de 0,1% en novembre, mais inférieurs aux attentes du marché ( 0,2%) après 0,2% le mois précédent.
Les échanges devraient s'animer ce mercredi avec le "NFP" : la publication des chiffres de l'emploi US avait été repoussée de 5 jours pour cause de "shutdown" temporaire vendredi dernier.
Après clôture, Lyft dévissait de -15% avec la publication d'un Ebitda compris entre 130 et 140 MUSD alors que le consensus visait le haut de fourchette vers 140 MUSD.
Robinhood qui -à part le profit net- a manqué pratiquement tous ses objectifs (chiffre d'affaires de 1,28 MdUSD contre 1,34 MdUSD attendu, Ebitda inférieur de 10% au consensus) chutait de -9% en transactions électroniques, après -1,1% en intraday.
A noter qu'en séance, et de façon un peu prémonitoire, le courtier Raymond James a plongé de -8,7%,son concurrent Charles Schwab de -7,4%, LPL Financial de -8,3%... et S&P Global de -8,7%.
Pas de réaction avec les résultats de Ford malgré un Ebit de 1,23 MdUSD (contre 1 MdUSD attendu), les Capex sont estimés à 9,5/10,5 MdsUSD pour 2026.
Enfin, une nette détente se matérialise sur les T-Bonds US avec -5,3 points de base à 4,141% (alors que les 4,20% étaient testés la veille), le "30 ans" efface -6,5 points de base vers 4,782%.
A lire aussi
-
L'OM espérait vivre avec Roberto De Zerbi un cycle de trois ans mais le club et le technicien italien, affaibli par plusieurs lourdes défaites, ont annoncé dans la nuit la fin de leur collaboration, qui renvoie Marseille à son instabilité quasi-structurelle. "A ... Lire la suite
-
Le groupe pharmaceutique Moderna a annoncé mardi que l'Agence des aliments et des médicaments (FDA) américaine avait refusé d'examiner une demande d'autorisation pour son premier vaccin contre la grippe basé sur la technologie de l'ARN messager (ARNm). Cette décision ... Lire la suite
-
Heineken a annoncé mercredi supprimer entre 5.000 et 6.000 emplois face à ce qu'il a qualifié de "conditions de marché difficiles". Le brasseur néerlandais a déclaré dans un communiqué qu'il allait "accélérer la productivité à grande échelle afin de réaliser des ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer