Hg Capital rachète OneStream dans le cadre d'une opération de privatisation d'un montant de 6,4 milliards de dollars ; les actions bondissent de 28 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

La société de rachat Hg Capital a accepté d'acquérir le fabricant de logiciels financiers OneStream OS.O dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces d'une valeur de 6,4 milliards de dollars, a déclaré la société mardi, moins de deux ans après ses débuts sur le Nasdaq.

Les actionnaires recevront 24 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime de 31 % par rapport au cours de clôture de OneStream lundi. L'action a bondi de plus de 28 % dans les échanges de l'après-midi.

L'activité mondiale en matière de fusions et d'acquisitions a connu un rebond régulier en 2025, prolongeant une reprise progressive malgré l'incertitude liée aux politiques tarifaires américaines et aux conflits géopolitiques.

La société de capital-investissement General Atlantic et la société d'investissement Tidemark deviendront des investisseurs minoritaires dans la société, a déclaré OneStream.

Reuters avait rapporté en exclusivité en novembre que le fabricant de logiciels financiers explorait des options stratégiques, y compris une vente éventuelle, avec Hg parmi les noms qui étudient les offres possibles pour OneStream.

OneStream, basé à Birmingham, dans le Michigan, propose des logiciels pour aider les dirigeants à présenter leurs états financiers aux régulateurs et aux investisseurs, et compte Toyota 7203.T , UPS UPS.N , News Corp NWSA.O et General Dynamics GD.N parmi ses clients, selon son site internet.

Lancé en 2012, OneStream propose également des outils de prévision financière pilotés par l'IA et est en concurrence avec des fournisseurs de logiciels d'entreprise tels qu'Oracle

ORCL.N , SAP SAPG.DE et Workday WDAY.O . La société a déclaré que l'opération de mardi l'aiderait à accélérer sa stratégie d'innovation en matière d'IA et à faire évoluer ses logiciels.

OneStream est entrée en bourse en juillet 2024 sous la propriété majoritaire de KKR KKR.N , rejoignant ainsi une vague de cotations technologiques sur les bourses américaines. Depuis lors, la société a eu du mal à maintenir sa valorisation, car une toile de fond macroéconomique plus faible a pesé sur l'appétit des investisseurs pour les valeurs technologiques axées sur la croissance.

Les actions de OneStream ont été introduites en bourse à 26 dollars, ce qui donne à la société une valeur de près de 6 milliards de dollars, alors que sa capitalisation boursière était de 4,48 milliards de dollars lundi.

J.P. Morgan Securities a agi en tant que banque conseil de OneStream dans le cadre de l'opération, qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026.