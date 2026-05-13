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HF Sinclair licencie son directeur financier, Atanas Atanasov
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 23:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions à partir du paragraphe 2)

Le directeur financier de la raffinerie américaine HF Sinclair DINO.N , Atanas Atanasov, qui était en congé depuis fin février en raison de préoccupations soulevées par son comité d'audit, a été licencié, a annoncé mercredi la société. Cette nouvelle intervient au lendemain de l'annonce par la société du départ de son directeur général, Timothy Go , dans le cadre d'un accord de séparation, après un congé volontaire de près de trois mois. En janvier , la société a commencé à évaluer des questions liées à ses processus après qu'Atanasov eut soulevé des inquiétudes concernant les actions de Go et leur impact sur le « ton donné par la direction » pour les publications de 2025. Au cours de la dernière phase du processus d'examen, des préoccupations distinctes ont surgi concernant le comportement d'Atanasov et la viabilité de ses relations de travail avec l'équipe de direction. La société a ajouté que Vivek Garg, son directeur comptable, continuera d'assurer l'intérim au poste de directeur financier, fonction qu'il occupe depuis février.

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