HF Sinclair annonce que l'incendie survenu à la raffinerie de Tulsa a été maîtrisé et sans impact sur la production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour suite au communiqué de HF Sinclair)

HF Sinclair DINO.N a déclaré qu'un incendie s'était déclaré dans sa raffinerie de Tulsa, dans l'Oklahoma, vers 10h45 lundi matin, et qu'il avait été rapidement maîtrisé sans impact sur la production.

Tout le personnel a été pris en compte, bien qu'un employé ait été évacué du site pour recevoir des soins médicaux, a indiqué la société dans un communiqué.

La surveillance de la qualité de l'air à la limite du site n'a révélé aucun signe d'impact hors site, et une enquête sur les causes est en cours, a déclaré HF Sinclair.

La société exploite deux raffineries à Tulsa, dans l'Oklahoma. La raffinerie de Tulsa West a une capacité d'environ 85 000 barils par jour, tandis que celle de Tulsa East a une capacité d'environ 70 300 barils par jour.

Plus tôt, les pompiers de Tulsa avaient indiqué dans un message publié sur Facebook que leurs équipes s'étaient rendues à la raffinerie pour se tenir prêtes à intervenir après le déclenchement de l'incendie, mais que la brigade de pompiers de la raffinerie avait géré l'incident et qu'aucune assistance n'avait été nécessaire.